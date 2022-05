Ultime Covid Italia: 47.039 contagi e 152 decessi. In Sicilia 20 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 47.039 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi, mercoledì 4 maggio. Si registrano inoltre altri 152 morti. 335.275 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 14%. In calo i ricoveri (-81 da ieri per un totale di 9.614) mentre sono in leggera crescita le persone in terapia intensiva (+5 da ieri per un totale di 371). Sono 164.041 i morti e 16.633.911 le persone contagiate da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 1.187.070 (-12.890) mentre i guariti toccano la soglia di 15.282.800 (+60.381).

IN SICILIA. Sono 3.131 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 maggio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 20 morti, di cui uno nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.646 vittime nell’isola da inizio pandemia. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 761, mentre si trovano in terapia intensiva 42 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.037 a Palermo, 755 a Catania, 386 a Messina, 262 a Ragusa, 372 a Trapani, 353 a Siracusa, 202 a Caltanissetta, 325 ad Agrigento e 50 a Enna.

