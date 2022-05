Si presenta il progetto “Green Village” per gli alunni di Catania

Facebook



Mercoledì prossimo 18 maggio alle ore 09,30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Green Village” a “Le Palme Beach Club”, viale Kennedy, 63 – Plaia Catania. L’iniziativa, organizzata da “Le Palme” in collaborazione con “Non Plus Ultra, agenzia specializzata in comunicazione ambientale e in partnership con “Catania a Colori: L’Agenda della Città Metropolitana di Catania per lo sviluppo sostenibile”, progetto promosso dal Ministero della Transizione Ecologica , è rivolta agli alunni degli istituti scolastici della provincia di Catania ed è incentrata sul tema della sostenibilità ambientale, con focus principale sul riciclo, riuso e recupero degli scarti/risorse. I partecipanti, infatti, saranno coinvolti in percorsi ludico-didattici e laboratori creativi – realizzati negli spazi interni ed esterni del complesso turistico Le Palme – finalizzati alla sensibilizzazione sul rispetto e la tutela dell’ambiente anche con riferimento agli obiettivi sostenibili di Agenda 2030.

Saranno presenti

Andrea Barresi

Assessore all’Ambiente del Comune di Catania

Michele Cristaldi

Assessore al Mare e periferie del Comune di Catania

Carmelo Messina

Referente tecnico del progetto “Catania a Colori”

Giacomo Giusto

Direttore del progetto “Catania a Colori”

Maria Marino

Dirigente scolastico C.D. Edmondo De Amicis di Catania

Marco Maritati

Amministratore unico “Non Plus Ultra”

