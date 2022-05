Sequestro da 1 mln a società di navigazione di Messina

Facebook



Beni per oltre un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza ad una società di trasporto marittimo di Messina.

Il sequestro preventivo per equivalente è stato emesso dal gip, su richiesta della procura, nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Secondo gli investigatori, la società avrebbe fruito indebitamente di agevolazioni fiscali “consistenti nella detassazione del reddito prevista per il comparto della navigazione”.

“La società – sottolineano – avrebbe sottratto a tassazione l’80% del reddito derivante da una particolare forma di noleggio di una nave iscritta nel registro internazionale”, agevolazione alla quale, secondo i finanzieri, non avrebbe avuto diritto.

