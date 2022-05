Scuola Teresa Calcutta riceve Premio alla “Corri Catania” per elaborato illustrato

Facebook



Un elaborato illustrato “Sport, amicizia ed inclusione; questa è vita!”, carico di emozioni e colori, con un messaggio di speranza ben preciso che ha permesso alla IV “F” del circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, di ottenere il secondo posto nel concorso “Colori e parole” all’interno della “Corri Catania”. Un appuntamento a cui l’istituto di Tremestieri partecipa da nove anni.

“Quando si fa squadra per un evento tanto importante- afferma la dirigente del circolo didattico “Teresa di Calcutta” Prof.ssa Benedetta Liotta- i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo di ragazzi e ragazze, dai sei ai dieci anni, che con la loro passione, la loro bravura e la loro immaginazione hanno saputo stupire tutti ricevendo moltissimi complimenti e creando una forte inclusività. Abbiamo puntato a sviluppare in ogni singolo studente quella cittadinanza attiva, intesa come valore di partecipazione, che fosse improntata alla fantasia, alla socializzazione e al rispetto reciproco”.

In primo piano la gioia dei ragazzi che salgono sul palco, accompagnati dalle insegnanti Mirella Santoro e Ester Maria Fuschi, oltre alla docente Antonella Viscuso che ha curato il progetto, per ricevere il premio e il lungo applauso da parte di tutti i presenti.

“In questo coinvolgente percorso- sottolinea la prof.ssa Rosanna Cristaldi, vice preside del circolo didattico “Teresa di Calcutta” – la scuola è riuscita a coinvolgere tutti grazie al costante lavoro delle nostre insegnanti. Soluzioni organizzative estremamente raggiunte attraverso un lavoro di rete e di partnership con tutti i soggetti del territorio etneo e non solo”.

