Report Rai su Strage Capaci: perquisizione Dia in redazione e a casa inviato Mondani

Facebook



Shares

Perquisizione della Direzione investigativa antimafia (Dia) “su mandato della Procura di Caltanissetta, presso l’abitazione dell’inviato di Report Paolo Mondani” e nella redazione di Report guidata da Sigfrido Ranucci. A darne notizia è lo stesso Ranucci che ieri ha condotto la trasmissione.

“Il motivo – spiega il giornalista – sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera sulla strage di Capaci nella quale si evidenziava la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luogo dell’attentato di Capaci”. “Gli investigatori cercano atti e testimonianze su telefonini e Pc”, dice.

Tuttavia, precisa Ranucci all’Adnkronos, “non vedo come un atto ostile nei confronti di Report” le perquisizioni della Dia. “Mi preoccupa il fatto che se uno acquisisce i supporti informatici, pc, telefoni, ci sono elementi sensibili per quello che riguarda le fonti. Poi noi notoriamente siamo disponibili a dare tutto il supporto alla magistratura. Lo abbiamo sempre fatto. Credo che lo stesso intento della Procura di Caltanissetta si sarebbe potuto esercitare attraverso una collaborazione. So che il collega Mondani ne aveva parlato con il capo della Procura. Sono sorpreso – prosegue il giornalista – da questo atto di perquisizione e acquisizione del materiale anche perché è stato firmato il 20 maggio e cioè 3 giorni prima della messa in onda del programma”.

Un atto che non piace al presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra : “Questo è….e non va bene”, la reazione alla perquisizione della Dia.

La perquisizione è stata disposta “per verificare la genuinità delle fonti”, fa sapere la Procura di Caltanissetta . Mondani, chiariscono i pm, “non è indagato”. “La perquisizione non riguarda in alcun modo l’attività di informazione svolta dal giornalista, benché la stessa sia presumibilmente susseguente a una macroscopica fuga di notizie, riguardante gli atti posti in essere da altro ufficio giudiziario.

Procuratore capo Caltanissetta: “Parole pentito smentite da atti acquisiti”

Ma a entrare nel merito dell’inchiesta è con una nota il Procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca. “Nell’ambito della trasmissione televisiva Report, andata in onda in data 23.5.2022, sono state inserite le interviste al luogotenente dei carabinieri in congedo Walter Giustini e alla signora Maria Romeo, dalle quali è emerso – ricostruisce il magistrato – complessivamente che nel corso delle indagini condotte nel 1992 dai carabinieri del Gruppo 1–Palermo, coordinate dalla Procura di Palermo, sono state fornite da parte di Alberto Lo Cicero, prima quale confidente e poi quale collaboratore di giustizia, preziose informazioni circa la preparazione della strage di Capaci (quindi prima del tragico evento), nonché circa la funzione svolta da Salvatore Biondino quale autista del latitante Salvatore Riina, molti mesi prima che venisse catturato in compagnia dello stesso Biondino”.

“Tali dichiarazioni – prosegue De Luca nella nota – sono totalmente smentite dagli atti acquisiti da questa Procura sia presso gli archivi dei carabinieri, sia nell’ambito del relativo procedimento penale della Procura di Palermo. Il riscontro negativo emerge dalle trascrizioni delle intercettazioni ambientali fatte nei confronti del Lo Cicero, prima della sua collaborazione, nonché da tutti i verbali di sommarie informazioni e di interrogatorio dallo stesso resi prima dei su indicati eventi. In particolare, nel corso delle sommarie informazioni in data 25 agosto 1992 – ricorda il magistrato – Lo Cicero dichiara di aver riscontrato delle anomalie nel comportamento di alcuni uomini d’onore poco prima della strage di Capaci, pensando però che volessero organizzare qualcosa per ucciderlo (il Lo Cicero era già stato vittima di un tentato omicidio nel dicembre del 1992), concludendo “mai avrei pensato quello che poi è avvenuto” (e cioè la suindicata strage)”. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...