Prima mondiale a Trapani con il pianista Gianluca Di Donato

In prima mondiale per gli Amici della Musica di Trapani, domenica 8 maggio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, Gianluca Di Donato eseguirà le prime due sinfonie del concerto per pianoforte solo. Un progetto cui lavora da anni. Di Donato, considerato uno dei massimi interpreti italiani di Schubert, è il primo pianista italiano ad averne eseguito l’intero corpus pianistico dal vivo. Quattro anni fa scoprì la partitura delle sinfonie di Schubert, trascritte per pianoforte dal compositore belga Jan Brandts Buys. Studiandole notò che alcuni passaggi erano stati semplificati, omettendo degli strumenti. Di Donato decide di farne una revisione, che porterà alla realizzazione di questo importante progetto, in prima assoluta.e otto sinfonie di Franz Schubert in due stagioni.

Gianluca di Donato, allievo del grande Aldo Ciccolini, intraprende presto la carriera concertistica. Tiene lezioni conferenze e lecture per licei e università su Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms e sulla storia della letteratura pianistica tedesca del Novecento, e concerti per alcune tra le più grandi società da concerto italiane ed europee. Ha collaborato con grandi nomi del panorama musicale internazionale, come Luigi Piovano e il soprano Margriet Buchberger. In campo discografico, in estate ci sarà la pubblicazione di un cd dedicato alle ultime quattro opere per pianoforte di Johannes Brahms e di un doppio cd con quattro sonate per pianoforte del periodo centrale di Franz Schubert, che è primo tassello del ciclo integrale che sarà registrata per la la Urania Records

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe .

