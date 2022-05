Messina, ha preso il via la XII edizione del “Maggio dei libri”

Facebook



campagna del “Maggio dei libri” partecipando con una intensa serie di attività ed eventi.

Quella del “Maggio dei libri” è una iniziativa che attraverso il coinvolgimento di

soggetti pubblici e privati, vuole favorire e stimolare l’abitudine alla lettura,

considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

“Leggere per comprendere il passato”,“leggere per comprendere il presente” e “leggere per comprendere il futuro” sono i tre filoni che declinano e accompagnano il tema che dà il titolo all’edizione:

ContemporaneaMente. Un libro come chiave per conoscere il mondo che ci circonda, contemplarne le origini e immaginarne il futuro: Il Maggio dei Libri celebra ancora una volta l’importanza della lettura come strumento della crescita sociale e personale di ciascuno di noi.

Nata nel 2011, la campagna non ha smesso di rinnovare il suo impegno nel valorizzare

la lettura come percorso di crescita personale, culturale e civile. Con questo spirito, Il

Maggio dei Libri ha attraversato negli anni i luoghi più diversi coinvolgendo enti

locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali oltre a

molteplici soggetti pubblici e privati: è rimasto costante l’invito a portare i libri e gli

altri strumenti di cultura soprattutto nei contesti meno tradizionali, dando modo anche

a coloro che non leggono abitualmente, di scoprire il piacere di questa pratica e gli

universi che vi si possono nascondere.

