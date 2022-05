Messina, consegnati i premi del concorso fotografico “La natura nell’arte”

Facebook



Ieri, martedì 3 aprile, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del concorso fotografico “La natura nell’arte, dalla preistoria ai giorni nostri”, organizzato nell’ambito della “IX settimana del pianeta Terra.” dalla Città Metropolitana di Messina e dal Museo della Fauna – Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con l’USP Ambito Territoriale di Messina Ufficio VIII e il Laboratorio Museo Mineralogico – Paleontologico e della Zolfara dell’I.I.S.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta .

Gli scatti prescelti sono stati 24 , la giuria ha ritenuto di non fare una graduatorie, ritenendo tutte le opere per aspetti diversi, quali originalità, creatività e qualità tecnica coerenti con le finalità del concorso e quindi meritevoli di menzione.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali della Segretaria Generale della Città Metropolitana

avv. Maria Angela Caponetti, del Dirigente reggente della I Direzione dott. Massimo Minutoli e del

Direttore del Museo della Fauna UniMe, dott. Filippo Spadola.

Hanno quindi relazionato l’esperta del Museo “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, geologa Ester

Tigano, e del Conservatore del Museo della Fauna UniMe, prof. Mauro Cavallaro.

I lavori sono stati coordinati dal funzionario responsabile del Servizio Cultura di Palazzo dei Leoni,

arch. Attilio Griso.

Hanno preso parte alla manifestazione dieci istituti scolastici , sei di Messina (“Ainis”, “Antonello”,

“Minutoli”, “Archimede”, “Maurolico”, “Bisazza”), quattro quelli della provincia (“Pugliatti” di

Taormina, “Ferrari” e “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto, “Guttuso” di Milazzo),

presentando un totale di 24 opere.

Fotografie premiate :

N.

IST. SCOLASTICO

E

AUTORE

TITOLO

DESCRIZIONE/

LOCALITA’

1

Liceo E. Ainis

Letizia Squatrito “Natura intaccata” Spiaggia Vill.Unra ME

2

I.I.S. “Antonello”

Luca Artino “Verso il cielo” P.zza Duomo Messina

3

I.I.S. “Antonello”

Gabriele Spicuzza

Dettagli (statua di Messina) Cortina del porto Messina

4

Ist. Sup. “G. Minutoli”

Ilenia Adamo

“La via del non ritorno” Monte Dinnammare ME

5

Ist. Sup. “G. Minutoli”

Marco Aloise “Dove stiamo andando?” Villa Vittoria R.C.

6

Ist. Sup. “G. Minutoli”

Federica Fluca “Siamo alla frutta” Interno

7

I.I.S.S. “Pugliatti” Taormina

Giulia Savoca “Nel blu dipinto di blu”

Teatro Greco Taormina

ME

8

I.I.S.S. “Pugliatti” Taormina

Alessia Lucia Paffumi

“Uno specchio d’acqua in un mare

di verde”

Villa Comunale Taormina

ME

9

I.I.S.S. “Pugliatti” Taormina

Annachiara Giannino “Sulle ali di un sogno” Villa Comunale Taormina

ME

10

I.I.S.S. “E. Ferrari” Barcellona P.G.

Giuseppe Bucaria “Il rispetto della biodiversità”

Riserva naturale

“Marinello” Patti ME

11

I.I.S.S. “E. Ferrari” Barcellona P.G.

Claudio Ficarra

La civiltà di un popolo si misura

attraverso la sua capacità di

salvaguardare e valorizzare il

territorio e la sua storia

Promontorio di Milazzo

ME – Castello

12

Liceo Scientifico “Archimede” ME

Chiara Valenti

Ancore alla base delle cinte murarie

di blocchetti calcarei, frammenti di

laterizio e ciottoli di mare legati

con malta e sabbia

Forte S.Salvatore (Me)

13 Liceo Scientifico “Archimede” ME

Giulia De Meo

“La sala storica–Fermi nel tempo” Forte S.Salvatore (Me)

14 Liceo Scientifico “Archimede” ME

Roberta Andronico

“Lanterna del Montorsoli aperta e

apparato ottico” Faro Montorsoli (Me)

15 Liceo Scientifico“Archimede”ME

Martina Subba

“Riflessi di azzurro su antiche

apparecchiature dei fari” Faro Montorsoli (Me)

16

Liceo classico “Maurolico” ME

Mariasmeralda Carpesano

“Quella bellezza silenziosa” Messina

17

IIS “Felice Bisazza” ME

Irene Batessa

“La forza del vento” Fontana del Nettuno (Me)

18

IIS “Felice Bisazza” ME

Pio De Tommaso

“I leoni e la lupa” Fontana Orione (Me)

19

IIS “Felice Bisazza” ME

Enrico Infantino

“I mascheroni di marmo” Quattro Fontane (Me)

20

IIS “Felice Bisazza” ME

Greta Lombardo

“I sireni” Fontana Falconeri (Me)

21

IIS “Felice Bisazza” ME

Luna Musolino

“La porta segreta” Villa De Gregorio Giostra

(Me)

22

I.T.T. -L.S.S.A. “ N. Copernico”

Barcellona ME

Samuele Giambò

“La distruzione di Adamo” il dono

che ci è stato dato lo stiamo

sprecando, soffocando e lentamente

uccidendo. Le dita fra dio e Adamo

non si sfiorano più

Barcellona P.G. ME –

Argine del Torrente Patri

23

I.T.T. -L.S.S.A. “ N. Copernico”

Barcellona ME

Valentina Valenti

“Riflessi e tramonto” Castroreale ME

24

IIS “Renato Guttuso” Milazzo ME

Sabrina Macrì

“Fiorisco”

Portare la natura da

un’opera su di me, come se

uscisse fuori e poi fiorisco

