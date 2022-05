Mario Biondi presenta il nuovo tour a Enna e Catania

Facebook



di Michele Creazzola

La voglia di “riprendere a vivere”, ascoltare buona musica, recarsi nei luoghi da cui siamo stati lontani torna imperante in questo periodo coinvolgendo tutti.

Lo sanno bene gli appassionati di Mario Biondi che da tempo aspettavano questa occasione.

Il teatro Garibaldi di Enna, giovedì 05 Maggio vedrà l’esibizione del siciliano dalla voce nera.

Le mura ottocentesche del teatro ospiteranno la data zero dello spettacolo che, il giorno dopo, venerdì alle 21 farà tappa al Metropolitan di Catania.

Il cantautore, accompagnato dalla sua band, presenterà i nuovi brani tratti da “Romantic” ultimo lavoro discografico in studio. Alla scaletta si aggiungono i brani caratterizzanti la carriera ultraventennale del cantante e compositore soul italiano. Ultime possibilità, dunque, per acquistare il biglietto ed avere la possibilità di assistere ad uno dei migliori eventi in programma voluto ed organizzato da “Punto e a capo concerti” di Nuccio La Ferlita. Dopo il debutto siciliano il tour proseguirà in alcuni dei teatri più importanti di tutta Italia.

