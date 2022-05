Lunedì 30 maggio riconoscimento alla Caritas di Catania

Facebook



Lunedì 30 maggio, alle ore 11, nella sede dell’Istituto per la Cultura Siciliana, sarà consegnata una targa di riconoscimento alla Caritas Diocesana di Catania per la sua immensa opera in favore degli “ultimi”, delle persone bisognose che più che mai, in quest’ultimo biennio sono state dimenticate dalla nostra società.

Saranno presenti don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana di Catania e Salvatore Pappalardo, responsabile delle attività. In merito don Piero Galvano ha dichiarato: “Ringraziamo l’Istituto per la Cultura Siciliana per questo prezioso riconoscimento che intendiamo condividere con tutta la famiglia della Caritas Diocesana”.

La breve cerimonia di premiazione sarà ripresa e pubblicata sul nostro canale Youtube a beneficio di quanti vorranno essere in qualche maniera partecipi.

