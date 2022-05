La fornace di Patti Marina rinascerà al servizio del territorio

Facebook



Shares

Un museo multimediale, un centro di ricerca turistico, una sala congressi, vari laboratori di ceramica nasceranno all’interno dell’antica fornace di Patti Marina, di cui a breve partirà il restauro.

“Il recupero dell’immobile storico , voluto dalla famiglia che ne è proprietaria e affidato al nostro segretario regionale, architetto Domingo Vasi – dichiara Lucia Pinsone, Presidente di Vox Populi – si inquadra nella nostra missione di rinascita della Provincia di Messina.

I suoi 627 mila abitanti, residenti in 108 comuni, meritano molto più dell’ignavia delle deputazioni nazionali e regionali che li hanno sempre considerati come semplice sorgente di voti, senza mai fare nulla di concreto per migliorarne la vita.

E’quello che Vox Populi si prefigge da sempre e il nostro impegno ha mostrato i suoi frutti con l’Aeroporto della Valle del Niceto, di cui abbiamo già presentato il progetto articolato, finanziato con fondi privati e in collaborazione con Air Malta, che renderà il Messinese la punta di diamante dei flussi turistici e del trasporto merci della Sicilia intera”.

L’antica fornace, protetta da vincolo della sezione etno-antropologica della Soprintendenza ai Beni culturali di Messina, è l’ultima testimonianza di quella tradizione fiorente della produzione di ceramica che dal XVI secolo dava lavoro ad una vasta rete di lavoratori ed esportava i manufatti in molti Paesi mediterranei, ma dagli anni Sessanta del ‘900 le fornaci furono chiuse e sostituite con abitazioni.

“ L’aeroporto e la fornace sono i primi step di un percorso di grande respiro – conclude Lucia Pinsone- Il centro studi di Vox Populi sta realizzando un censimento dei beni storici e culturali del Messinese, in modo da cercare di restituire alla popolazione quanto più possibile di un patrimonio al momento perduto. La fornace di Patti Marina, intanto, potrà offrire a tutti e soprattutto ai giovani un luogo di aggregazione dall’innegabile fascino storico e al contempo sarà il contesto perfetto per imparare l’arte tradizionale della ceramica del territorio nei laboratori previsti dal progetto di ristrutturazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...