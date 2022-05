Innovazione digitale: EHT presenta “Student & People Engagement”

Facebook



Un percorso sviluppato all’interno delle Università italiane. Il Consorzio, costituito da 60 aziende di ogni parte d’Italia, ha l’obiettivo di diventare punto di riferimento per il processo di digitalizzazione del Paese.

Il Consorzio Nazionale EHT ha presentato nei giorni scorsi “Student & People Engagement”, un percorso sviluppato nelle Università italiane che prevede, nella sua attuazione, un road show sul territorio nazionale ed un premio per le migliori tesi che approfondiranno la relazione tra tecnologia e sostenibilità.

La presentazione è avvenuta nel corso dell’Assemblea dei soci di EHT che si è svolta nei giorni scorsi a Roma.

EHT è un gruppo consortile costituito da 60 aziende di ogni parte d’Italia, che progetta e realizza “Sistemi e Soluzioni Digitali”, aggregando le competenze e la capacità produttiva dei propri soci esecutori, ed ha l’ambizioso l’obiettivo di diventare punto di riferimento per il processo di digitalizzazione del Paese.

Nella sede romana di Palazzo Santa Chiara, l’Assemblea, presieduta dal Presidente, l’ingegnere Emanuele Spampinato, ha innanzitutto approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021. Il Presidente Spampinato ha poi esposto il piano industriale 2022-2024.

Dopo la presentazione delle 60 aziende consorziate, è stata anche esposta la “EHT Platform”, un luogo virtuale in cui prenderanno forma idee e progetti, applicazioni e modelli per il “Mercato del Business”, con degli obiettivi ambiziosi e importanti.

Con 60 aziende consorziate e 49 soci investitori, e un fatturato aggregato di oltre 270 milioni di euro, EHT è ormai una realtà in crescita costante in tutta Italia grazie alla forza e alla contaminazione di tutto il suo gruppo. Un importante aggregatore di Pmi innovative di interesse nazionale, un punto di riferimento per il processo di digitalizzazione del Paese. Ognuna delle imprese consorziate è parte attiva del cambiamento.

EHT può anche operare come consorzio stabile di imprese per la partecipazione agli appalti pubblici assumendo il ruolo di general contractor per appalti nei settori pubblico e privato.

La mission di EHT è quella di agire da grande impresa aggregando piccole e medie imprese innovative, orchestrando le competenze delle fabbriche consorziate con l’obiettivo di farle crescere e di farle operare garantendo le migliori condizioni economiche e finanziarie, anche mediante l’attrazione di fondi di investimento privati e pubblici, puntando alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei sistemi sviluppati e degli ambienti di lavoro.

Nella foto, Emanuele Spampinato – Presidente EHT

