Il gruppo musicale Eùforia inaugura il Music Opera Festival 2022 a Catania

Sarà il gruppo musicale Eùforia ad inaugurare il Music Opera Festival 2022, sabato 28 maggio, alle ore 21, nell’Istituto Ardizzone Gioeni a Catania. Eùforia è un “supergruppo” musicale tutto catanese, formato da Alfio Sciacca (Chitarra), Mario Indaco (chitarra), Gianluca Indaco (basso), Giorgio Indaco (batteria), Max Firetto (batteria) e Ciccio Bassi (voce), che utilizzando due batterie, ispirandosi ai prestigiosi gruppi britannici degli anni ’60 e ’70 come i King Crimson e i Genesis, crea un vero e proprio show che combina il rock più travolgente ad effetti speciali psichedelici con suoni ancestrali. Una varietà di stili diversi per uno spettacolo variegato e sorprendente, con brani originali come “Curcuma” che esalta l’omonima spezia, oppure “Angels”, con la partecipazione di gong sinfonici, che diventa anche un momento di riflessione seguendo l’antica tradizione tibetana. Altro brano sarà “Illumination sur la Seine”, un sogno in cui il protagonista si trova seduto su un ponte del fiume parigino con a fianco, da un lato la fidanzata e dall’altro il Buddha, e si trova nella difficile situazione di dovere scegliere chi dei due seguire. “Mango” è invece un brano più “leggero”, dedicato ai “fruttivori”, una sorta di ballata ispirata da una visita in un mercato della Giamaica. “Marlene” è un omaggio alla diva delle dive: Marlene Dietrich. Tanti altri brani in scaletta e, infine, “Demons”, che chiuderà il concerto con gli assoli delle due batterie e con gli effetti speciali pirotecnici.



Il Music Opera Festival, che comincerà il 28 maggio e proseguirà sino alla fine di settembre, è un contenitore artistico che vuole dare spazio e luogo alle più diverse manifestazioni artistiche, alternando Musica dei più vari generi alla Prosa più impegnata come a quella più spensierata ed allegra. Anche quest’anno si avvale della preziosa Direzione Artistica del M° Carmen Failla che generosamente prosegue il suo impegno per contribuire all’affermazione di momenti di Bellezza ed Armonia in una città sempre più complicata da vivere.

