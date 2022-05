Guardia Costiera Catania sequestra 500 kg di pesce e 6 di polpa ricci

Facebook



Militari della Guardia Costiera hanno sequestrato circa mezzo quintale di prodotti ittici non tracciabili, tra cui alici, gamberi sgusciati, sarde sfilettate, pesce spada e cernia, in una pescheria di Riposto, nel catanese, insieme con circa 6 chili di polpa di ricci di mare conservata in 88 bicchieri.

Il pescato è stato distrutto perché ritenuto non idoneo al consumo umano. Il titolare è stato multato di 1.500 euro per la violazione delle normative comunitarie in materia di tracciabilità della filiera del prodotto ittico.

