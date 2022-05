Edoardo Ferrario a Palermo il 6 maggio al Cinema Vittorio De Seta

Facebook



Torna Live con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy “Il Dittatore Sanitario”. Cantieri Culturali alla Zisa.

Edoardo Ferrario torna ad esibirsi dal vivo con Il Dittatore Sanitario, il suo nuovo spettacolo di stand up comedy. Farà tappa a Palermo il 6 maggio al Cinema Vittorio De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa – coproduzione GoMad Concerti e DNA Concerti. Biglietti disponibili su DICE https://bit.ly/FerrarioPalermo; www.dnaconcerti.com – info: info@dnaconcerti.com).

Uno show che non si illude di risolvere i problemi dei nostri tempi incerti, ma almeno li mette in ordine sulla scrivania: cancel culture, patriarcato, matriarcato, la lungimiranza dei preti durante i matrimoni, la pandemia come unica rivoluzione del palinsesto televisivo e l’acquisto di animali domestici in criptovalute. Il prezzo del biglietto include una confessione del paziente zero, per uno spettacolo che fa ridere, ma anche genuflettere. Qui le altre date:

