Domani al Festival di Cannes proiezione di “Dadalove” diretto da Chiara Agnello

Facebook



Shares

Sulla Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn, composta da attori con Sindrome di Down. Prodotto da Angelisa Castronovo e Antonino Moscatt per Wellsee srl

Sarà proiettato domani sabato 21 maggio alle ore 19:00 a Cannes alla Casa Sicilia, lo spazio innovativo e tecnologicamente all’avanguardia, allestito dall’ Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana e da Sicilia Film Commission presso l’Hotel Le Majestic Barrière , il film documentario ‘Dadalove’ diretto da Chiara Agnello. Alla proiezione saranno presenti la regista e i produttori e a margine della proiezione sarà offerto un cocktail ai presenti.

Prodotto da Angelisa Castronovo e Antonino Moscatt per Wellsee srl, il film si avvale della direzione della fotografia di Maura Morales Bergmann. Già selezionato al Festival dei Tulipani di Seta Nera, dove ha vinto il Premio della Giuria nella sezione Documentari, ‘Dadalove’ è stato presentato in concorso al CLIT International Film Festival di Setúbal, in Portogallo. ‘Dadalove’ è sostenuto dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e dalla Sicilia Film Commission nell’ambito del ‘Progetto Sensi Contemporanei Cinema” e nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) FSC 2014-2020’.

‘Dadalove’ racconta della Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn di Palermo, formata dal duo artistico Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, in cui gli attori hanno tutti la Sindrome di Down. Nata circa dieci anni fa, la compagnia ha partecipato a numerosi festival, vincendo molti premi, grazie ai testi messi in scena, sempre originali e scritti appositamente per questi attori. Nel film, si seguono prove ed evoluzioni di un nuovo spettacolo in preparazione, nella location palermitana dei Cantieri Culturali alla Zisa. “Si sa da dove si parte ma non si sa mai dove arriveremo” – dichiara Ugo, sottolineando quanto il loro metodo sia quello di far partecipare i ragazzi non soltanto come attori, ma anche come autori.



LA REGISTA

Chiara Agnello, nata Palermo, vive e lavora a Roma da tanti anni. È principalmente una casting director, che lavora molto per il cinema italiano (per lo più film d’autore) per le serie tv più importanti trasmesse dalle reti nazionali e dai maggiori broadcaster. Fin dalla laurea in Storia e critica del cinema presso l’Università degli Studi di Siena, la sua passione è stata la regia. In questi anni (fra un lavoro di casting director e l’altro) ha realizzato, come regista, vari progetti, grandi e piccoli, per spot (principalmente con organizzazioni non governative, come Greenpeace), cortometraggi e documentari. Tra i suoi lavori principali, Prova contraria, documentario sui ragazzi minorenni che entrano nel circuito penale minorile di Palermo. Ha debuttato nella selezione di Alice nella Città di Roma, nel 2016, con grande esito. Il documentario ha vinto vari premi ai festival: tra questi il SalinaDocFest nel 2017, miglior documentario e Premio del Pubblico al Festival Visionaria del 2017, e un Premio Speciale al festival Sguardi Altrove di Milano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...