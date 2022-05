“Criminalità organizzata straniera in Italia” il convegno al liceo Cutelli

Facebook



Catania 10 maggio 2022 – Il Liceo Classico Statale Mario Cutelli ha organizzato un convegno unitamente all’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta. L’incontro/dibattito è stato rivolto ai discenti del Liceo, per riflettere sul complesso argomento della “criminalità organizzata straniera in Italia”.

Di significativo spessore l’intervento del Procuratore Aggiunto Dott. Francesco Puleio – che coordina la Direzione Distrettuale Antimafia – relazionando sull’argomento insieme ai correlatori che hanno visto la presenza del Dott. Giuseppe Agosta, figlio del Maresciallo Alfredo Agosta, e la presidente della sopracitata associazione, Dott.ssa Vincenza Bifera. La tematica in oggetto, ha inteso porre in evidenza la presenza capillare ed articolata di forme associative di criminalità organizzata sul nostro territorio in rapporto con le altre organizzazioni mafiose.

L’incontro che ha visto la partecipazione delle classi IV e V dell’indirizzo di Potenziamento Diritto ed Economia Politica, e dell’indirizzo Diritto Internazionale, ha accolto anche una motivata rappresentanza del servizio civile universale dell’ente Eris. Numerose sono state le domande poste al Procuratore Puleio.

