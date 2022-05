Concluso il “Trapani Comix and Games”

Facebook



Shares

Si è conclusa la tre giorni che ha segnato il ritorno del “Trapani Comix and Games”. La fiera del fumetto e non solo, arrivata alla terza edizione. Negli spazi della Villa Margherita a Trapani, un’iniziativa di forte impatto, fresca e giovane. La manifestazione ha registrato una grande partecipazione con numerosi sold out e oltre 23mila visitatori.

Incontri, tornei, contest, concerti, dirette streaming, live performance, attività ludiche e d’animazione, si sono susseguiti nel fitto programma della fiera. Tra gli eventi più seguiti: i live show di Cristina D’Avena, de “ I Soldi Spicci”, la sfilata cosplay, che ha visto un’altissima adesione e la vittoria dell’Epic Cosplay Contest a Trapani di Francesca Rappa, miglior cosplay assoluto. La Cosplay Italian Cup, organizzata da Epicos, in collaborazione con Movieland, elegge il nuovo Campione Italiano di Cosplay tra i vincitori di tutti gli Epic Cosplay Contes presenti nelle Fiere italiane. La vincitrice del contest trapanese entrerà automaticamente a far parte della competizione finale che si terrà il 18 Settembre sul palco del teatro di Movieland (Parco tematico sul Lago di Garda).

«Il successo di questa edizione – affermano i Nerd Attack, organizzatori dell’evento – è certamente da condividere con un gruppo di lavoro ormai rodato fatto di sponsor, partner tecnici affidabili, esperti nel settore della sicurezza e dell’organizzazione di eventi, addetti ai lavori, artisti, standisti, associazioni, volontari, scuole e non ultimo il Comune di Trapani e il Luglio Musicale Trapanese che hanno fortemente voluto e sostenuto lo svolgimento di questo evento».

«Un grazie speciale va – concludono – infine a tutti coloro che hanno partecipato, ragazzi, bambini, famiglie, vera anima del Trapani Comix, che hanno invaso e riempito di gioia e di colore, la Villa Margherita».

Gli organizzatori danno appuntamento a tutti alla IV edizione del Trapani Comix and Games che si terrà dal 19 al 21 maggio 2023 presso la Villa Margherita a Trapani.

Il Trapani Comix and Games è finito, ma nella ricorrenza del 30° anniversario della strage di Capaci, si continua con un ultimo evento di gran pregio che ricorda, attraverso i fumetti, l’eroe Giovanni Falcone: la mostra“Heroes”, da oggi 23 maggio al 27 maggio, al Palazzo Cavarretta, a Trapani. Saranno esposti oltre dieci pannelli realizzati da fumettisti, illustratori e disegnatori del Trapani Comix and Games, nel segno di Giovanni Falcone.

La mostra ha ricevuto il patrocinio gratuito dell’ANM (Associazione Nazionale Magistrati), dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, del Rotary e Rotaract di Trapani e del Comune di Trapani.

Il Trapani Comix and Games è ideato e organizzato dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e aziende del territorio, con il patrocinio del Comune di Trapani e dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...