Canottaggio: il Club Nautico Paradiso di Messina conquista a Sabaudia sei medaglie

Il Club Nautico Paradiso, allenato dalla pluricampionessa del mondo Serena Lo Bue, torna dal meeting nazionale di Sabaudia con un ricco medagliere grazie alla conquista di un oro, due argenti e tre bronzi.

Nella prima giornata, il team messinese ha conquistato l’argento con Angelo Soraci, nella specialità del 720 cadetti maschile, dopo una condotta di gara di alto livello.

Nella regata successiva, gli atleti Enrico Pagano e Lorenzo Sergi hanno tagliato il traguardo in terza posizione, conquistando la medaglia di bronzo.

Affermazione anche del più giovane dei canoisti in trasferta, l’atleta Sebastiano De Luca, che ha conquistato il bronzo nella gara 720 allievi b2 maschile.

Molto bene anche Francesco Lo Bue che ha ottenuto la partecipazione alla finale nel singolo over 17, chiudendo al quinto posto.

La giornata si è conclusa con l’oro di Serena Lo Bue, in equipaggio misto con Beatrice Cavallaro dell’Ortigia, in una cavalcata in solitario nel doppio over 17 femminile.

Nella seconda ed ultima giornata Angelo Soraci, Enrico Pagano, Lorenzo Sergi e un atleta del Crv Italia si sono visti strappare il terzo posto nel quattro di coppia cadetti a causa di un incidente, avvenuto nella loro corsia di gara.

Positiva la prestazione di Sebastiano De Luca, che ha concluso la gara in quinta posizione nel 720 allievi b2 maschile, mentre i master Giovanni Arrigo Giovanni e Nicola Bonanno hanno chiuso in quarta posizione nel doppio.

La giornata si è conclusa con le attese prestazioni di Serena Lo Bue, che nel singolo over 17

si è aggiudicata l’argento, e di Francesco Lo Bue, che ha ottenuto il bronzo nel quattro senza over 17 misto con CUS Palermo, Vigili del Fuoco e Chiusi.

