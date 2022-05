“Anfiteatro per la Scuola” all’istituto comprensivo Fontanarossa di Catania

Facebook



Musica classica e musica moderna con Chopin e Mozart che si alternano alle colonne sonore di famosissimi film. Presso l’Auditorium della “Nuova Masseria Moncada” l’associazione “L’anfiteatro per la scuola” regala emozioni uniche all’intera platea. Esibizioni, pensate apposta per grandi e piccoli, con l’istituto comprensivo “Fontanarossa” di Catania che crea forti momenti di cultura e aggregazione sociale.

“Abbiamo voluto dare vita ad una tre giorni di concerti mettendo al centro il territorio con la sua curiosità e la sua fame di cultura- spiega la dirigente dell’istituto “Fontanarossa” Concetta Tumminia- siamo consapevoli del senso che vogliamo dare alle nostre azioni e della nostra missione didattica e solo con il sapere e la partecipazione del quartiere si può costruire,tutti insieme, qualcosa di importante”.

Quattordici musicisti, sotto la direzione artistica del maestro Mario Spinnicchia e con il presidente dell’associazione Anfiteatro Rosamaria Terranova, per esibizioni dedicate agli alunni della scuola e alle loro famiglie. Un breve cenno e dal palco dell’Auditorium della “Nuova Masseria Moncada” si eleva una musica intesa, carica di passione e speranza, che sa trascinare il pubblico presente.

“Noi crediamo molto nel valore educativo e sociale delle Arti –prosegue Tumminia- da quindici anni facciamo musica e in questi giorni i nostri alunni si esibiranno ad un importante concorso a Scicli, accompagnati dalle insegnanti Elisa Maugeri e Stefania De Luca, sotto la direzione del Maestro Valenti. La musica oggi ricopre un ruolo di speranza e di fratellanza incredibile. Abbiamo tanti ragazzi con questa passione e adesso diventa molto importante avere a disposizione questi ampi spazi per mettere in mostra tutto il loro talento”.

