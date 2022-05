Al via a Palermo l’ottava edizione della rassegna culturale “Di maggio in maggio”

Facebook



appuntamenti, tutti ad ingresso libero, con tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri sulla poesia e mostre

Dal 14 maggio al 7 giugno 2022

Dopo i mesi difficili causati dalla pandemia torna con incontri in presenza la rassegna culturale Di maggio in maggio, sostenuta dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, organizzata e promossa dall’Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo.

Un ricco calendario di appuntamenti – tra tavole rotonde, presentazioni di libri e mostre – che si svolgerà dal 14 maggio al 7 giugno nei locali della sede dell’Associazione di via Quintino Sella, 35 a Palermo.

Protagonisti dell’ottava edizione della rassegna saranno professionisti, autori di libri e rappresentanti del mondo della cultura tra i quali: l’architetto e docente Iolanda Lima, gli scrittori Eva Carieri, Angelo Di Liberto, Totò Caltagirone, Sarah I. Belmonte, Beatrice Monroy, Francesco Enia, l’artista Anna Cottone, le poetesse Emanuela Mannino e Maria La Bianca, affiancati di volta in volta da altrettanti ospiti di prestigio.

«Dopo i mesi della pandemia e due edizioni della rassegna Di maggio in maggio realizzate in modalità streaming – dichiara Alberto Samonà, Assessore regionale del Beni culturali e dell’Identità siciliana – le iniziative culturali dell’Associazione Flavio Beninati, realtà che dalla sua nascita ha contribuito a realizzare uno scambio formativo e costruttivo per la città con le sue proposte, tornano in presenza offrendo, ancora una volta, un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dall’architettura, alla letteratura, dall’arte alla poesia. Ogni volta che un luogo di cultura “vivo” torna ad aprirsi alla città è sempre motivo di orgoglio per i rappresentanti delle istituzioni».

«Sono stati anni duri per tutti – sottolinea Carla Garofalo – che ci hanno tolto tanto, ma regalato altrettanto tempo per riflettere, leggere e scrivere. Ritornare a scambiare in presenza, nella sede dell’Associazione riflessioni e impressioni sollecitate dall’arte, in senso lato, per noi ha un significato particolare e ci riempie di speranza per il futuro. È sempre stato, e riprenderà ad esserlo, un luogo quasi magico ispirato dalla bellezza e dalla creatività, un luogo dell’anima insostituibile per noi e per gli amici che l’hanno frequentato nei numerosi eventi delle scorse edizioni. Anche la data in cui riprendiamo, il 14 maggio, rimane testimonianza evocativa di forti emozioni ed anche il giorno dell’apertura al pubblico, già dal 2013, di questa realtà che continua a testimoniare la nostra dedizione e il nostro impegno».

Si comincia sabato 14 maggio, alle ore 18.00, con la tavola rotonda A come arcologia: l’architettura utopica di Soleri nella quale dialogheranno sul concetto di “arcologia” la professoressa Antonietta Iolanda Lima e l’artista Manfredi Beninati.

Il termine arcologia racchiude “il concetto di un enorme edificio sufficiente a mantenere un’ecologia interna ed una densità abitativa estremamente alta” (fonte Wikipedia).

La parola, frutto della crasi tra architettura ed ecologia, fu coniata negli anni sessanta dall’architetto e urbanista torinese Paolo Soleri. Sarà presente l’assessore Alberto Samonà.

L’appuntamento che apre l’ottava edizione si concluderà con un momento musicale dal vivo nel quale si esibiranno i cantautori Aida Satta Flores e Vincenzo Pomar.

Gli incontri verranno trasmessi anche in streaming collegandosi, attraverso il sito dell’Associazione, al canale Youtube.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e avranno inizio alle ore 18.00; per accedere sarà necessario indossare la mascherina Ffp2, come da disposizioni ministeriali.

Al termine di ogni incontro verrà offerto del vino gentilmente fornito dalla cantina Mandrarossa.

Il presidente dell’Associazione Flavio Beninati e i protagonisti dell’ottava edizione sono a disposizione per eventuali interviste.

L’Associazione Flavio Beninati è una realtà non-profit costituita nel 2011 con lo scopo di promuovere attività di ricerca e divulgazione nei campi della cultura, della bioetica, della letteratura e dell’arte.

Negli anni ha dato vita ad un’importante biblioteca, in continuo ampliamento, che consta di circa 40.000 volumi, parzialmente catalogati e digitalizzati.

Dal 2013 ha aperto i suoi spazi al pubblico promuovendo e ospitando oltre 550 eventi tra conferenze e convegni su vari temi con presentazioni di libri, mostre di documentazioni scientifiche, di arte e di design, numerosi laboratori di scrittura e seminari letterari.

Annualmente propone rassegne che coinvolgono professionisti, accademici e personalità di spicco tra cui Di maggio in maggio.

