Agguato a Siracusa: gambizzato uomo su uno scooter, indagano i carabinieri

Agguato stamani a Siracusa. Un uomo di 36 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla gamba destra con un colpo di pistola.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 8.45, mentre la vittima era in sella a uno scooter in via Caracciolo, nella zona nord della città, sarebbe stata affiancata da un’altra persona, sempre a bordo di una moto, che ha esploso un colpo.

Il 36enne, che ha diversi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio, è stata immediatamente soccorso e condotto in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo Operativo di Siracusa. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

