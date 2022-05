A Siracusa la grande mostra dedicata a Archimede

Facebook



Shares

Nuovi orari di apertura al pubblico da domani 20 maggio per la grande mostra dedicata a Archimede nella Galleria Civica Montevergini di Siracusa: sarà visitabile dalle 10,00 alle 14,00 dal martedì al venerdì, il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 17,00 alle 20,00. Il lunedì resterà chiusa.

Ideata dal Museo Galileo di Firenze e curata da Giovanni Di Pasquale con la consulenza scientifica di Giuseppe Voza e Cettina Pipitone Voza, ha registrato finora oltre 45.000 presenze di turisti e residenti condotti in un vero e proprio viaggio nel tempo, in una grande sala con 16 video proiettori per una visione multimediale a 360 gradi e in quattro lingue, attraverso animazioni realizzate con gli allievi dell’INDA e un articolato percorso di approfondimento, nel quale si può interagire con oltre venti modelli funzionanti di macchine che la tradizione attribuisce a Archimede: dalla vite idraulica alla vite senza fine, dagli specchi ustori ai dispositivi per sollevare ingenti carichi. Un’occasione affascinante per conoscere da vicino una delle più geniali figure dell’intera storia dell’umanità e di immergersi nella Siracusa del terzo secolo avanti Cristo.

Ad arricchire la visita un book & art shop ricchissimo di pubblicazioni per adulti e bambini e di oggetti originali realizzati anche da aziende, artigiani e cooperative sociali di Siracusa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...