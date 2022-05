A Sinagra presentato il libro “La storia di Sinagra, rivista e aggiornata”

Facebook



Il Comune di Sinagra in collaborazione con la Pro Loco di Sinagra in ambito del “Maggio dei libri”, ha presentato venerdì 6 Maggio 2022 nel Palazzo Salleo il libro “La storia di Sinagra, rivista e aggiornata” del poeta/ giornalista Domenico Orifici.

Sono Intervenuti Antonino Musca Sindaco del Comune di Sinagra, Vincenza Mola Presidente Pro Loco, Don Pietro Pizzuto Arciprete. Franco Fogliani dirigente scolastico, Domenico Orifici autore; ha moderato il giornalista Franco Perdichizzi, hanno Letto alcuni brani Antonino Musca e Alberto Spiccia.

La Presidente della Pro Loco Vincenza Mola ha ringraziato il Prof.re Orifici per il prezioso tempo che impiega per il nostro paese. La storia è luce che illumina il cammino verso l’avvenire in quanto un popolo senza radici e cultura non ha né la forza né futuro, perciò si domina meglio .

La Presidente ha ringraziato le socie/artiste Enza Giglia e Renate Ofenwanger e i ragazzi del Servizio Civile Lorenzo Campo e Matto Vitanza per l’allestimento scenografico del Salone del Palazzo Salleo.

