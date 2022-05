A Palazzolo Acreide si presenta il volume “Il Medioevo normanno in Sicilia”

Facebook



Shares

Organizzato da BCsicilia, dal Rotary club e dal Comune di Palazzolo Acreide, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta oggi venerdì 6 maggio, alle ore 18,30 nel Salone dell’ex biblioteca comunale di Palazzolo Acreide, il volume di Domenico Arezzo Pagano “Una folgore tra le tenebre. Il Medioevo normanno in Sicilia”. Sono previsti gli interventi di Luigi Lombardo, Presidente BCsicilia Sede di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide, Sebastiano Infantino, Presidente Rotary Palazzolo Acreide. Presenta il libro Isabella Papiro. Sarà presente l’Autore. Si consiglia l’uso della mascherina.

Una storia d’amore nella Sicilia normanna al tempo del Re di Sicilia Ruggero II: l’autore mostra una conoscenza minuziosa di quei frangenti storici e, grazie a un sapiente uso delle fonti coeve, tra cui spicca “Il Libro di Re Ruggero” di Edrisi, tesse una rete di rapporti tra le aristocrazie normanno-longobarde-arabe, delineando un quadro antropologico della Sicilia nel XII secolo. La vita pubblica, privata, i vizi e le virtù delle nuove come delle vecchie aristocrazie greco-bizantine, rivivono in una scrittura attenta, quasi da saggio storico, obbligando il lettore a ripassare la storia di un momento cruciale della nostra storia: ma è un piacevole obbligo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...