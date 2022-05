A Catania concerto del duo Nelly Italia e Maurizio Agrò

Facebook



Venerdì prossimo 13 maggio, alle ore 20, nell’Auditorium Padre Mannino della Parrocchia Santa Maria della Salute, in via Nicolò Giannotta 41, a Catania, per i “Concerti di Primavera” del Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, nell’ambito dell’attività concertistica “Fuorischema 2022”, concerto del duo Nelly Italia e Maurizio Agrò (Flauto e chitarra). Il duo Italia-Agrò è nato nel 2016 con l’idea di eseguire il repertorio originale per Flauto e chitarra ed attualmente lavora su un repertorio originale contemporaneo.

Il programma della serata prevede musiche di Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani, Franco Margola, Astor Piazzolla, Vito Nicola Paradiso, Máximo Diego Pujol.

Nelly Italia, nata a Siracusa si è diplomata in flauto traverso all’Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta sotto la guida del Maestro Sebastiano Emanuele. Ha seguito numerosi corsi di alto perfezionamento ed ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali come solista e in formazioni cameristiche. Attualmente insegna flauto traverso in una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, svolge un’intensa attività cameristica e collabora con varie Associazioni Musicali occupandosi della formazione dei bambini dai tre anni in su.

Maurizio Agrò diplomato in chitarra classica, ha conseguito la Laurea in DAMS, indirizzo musicologia, all’Università di Torino e una Laurea in Geofisica, con un curriculum in Astrofisica, all’Università di Catania. Ha studiato direzione d’orchestra al Conservatorio di Livorno e si è perfezionato al Conservatorio di Venezia e all’Accademia Superiore di Musica di Pescara. Ha studiato direzione d’orchestra a Livorno con Lorenzo Parigi e a Milano con Fabrizio D’Orsi dirigendo l’Orchestra “Nuova Cameristica” e l’Orchestra giovanile del Liceo Musicale di Livorno. Si è perfezionato al Conservatorio di Venezia e all’Accademia Superiore di Musica di Pescara. È stato docente all’Università de L’Aquila, al Conservatorio di Pesaro, al Liceo Musicale di Teramo e al C.R.U.T. (Centro Regionale Universitario per il Teatro) di Torino.

Il concerto, in collaborazione con le associazioni “Terre forti” e “Darshan” e con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro, si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid, l’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. Informazioni: 3385047480- 3333337848), Facebook (Sala Magma).

