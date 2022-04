Zo Centro Culture Contemporanee Catania presenta “Raffaello il figlio del vento”

Facebook



Shares

Zo Centro Culture Contemporanee – P.le R. Chinnici, 6 – Catania

Venerdì 22 – Sabato 23 Aprile h. 21:00 – Domenica 24 Marzo h. 18:00

PALCO OFF – per info e prenotazioni 342 5572121 – prenotazione@palcooff.it

“Raffaello il figlio del vento” è l’ultimo e attesissimo spettacolo della rassegna “Battiti” di Palco Off, aderente alla Rete Latitudini, con la direzione artistica di Francesca Vitale e la direzione organizzativa di Renato Lombardo, che andrà in scena da Zō Centro Culture Contemporanee venerdì 22 e sabato 23 (alle 21:00) e domenica 24 aprile (alle 18:00)

Un grande ritorno quello di Matthias Martelli, una delle rivelazioni teatrali degli ultimi anni. Attore, performer, giullare, scrittore, autore in un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell’umanità: Raffaello Sanzio.

Anch’egli di Urbino, come il grande maestro, pittore e architetto del Rinascimento; città “ventosa” come la definì Pascoli ne “L’Aquilone” e di vento davvero ce n’è fra vie e viuzze del piccolo borgo che fu uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano. Un vento che ha reso fiamma la scintilla radicata profondamente nella natura di Raffaello che ha divampato in tutta Italia. Il vento anche sinonimo di movimento continuo e libertà a simboleggiare i suoi continui spostamenti, i suoi viaggi nel nostro bel paese.

Martelli dopo avere visto ogni opera e letto ogni scritto di Raffaello, ne ha scoperto una personalità così sorprendente e inaspettata da volerne fare uno spettacolo che trasmettesse lo stesso stupore e la sua magnificenza.

Raffaello Sanzio: il pittore della grazia e della perfezione. Cosi e stato definito per secoli. Ma dietro la figura mite e rassicurante del “pittore divino” si nasconde un genio dalla vita esplosiva, fatta di sfide e contraddizioni, di viaggi incessanti, amicizie granitiche, amori focosi, successi grandiosi e tragedie improvvise, passando persino attraverso polemiche con l’autorita del tempo.

Matthias Martelli, accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Castellan, riprende la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione e trascina lo spettatore all’interno di un percorso appassionante, rendendo vivi i personaggi, entrando con le immagini e le parole dentro i capolavori di Raffaello, curiosando nei suoi segreti, per rimanere infine stupiti e affascinati di fronte alla sfolgorante esplosione di meraviglia e colori di questo gigante del Rinascimento.

Uno spettacolo che vuole essere celebrazione della vita di un genio, ma anche risposta ad un’esigenza del presente: oggi, come non mai è necessario puntare a un nuovo Rinascimento dell’arte e della cultura nel nostro Paese.

Dopo lo spettacolo la consueta chiacchierata con gli attori ed il nostro pubblico.

“RAFFAELLO IL FIGLIO DEL VENTO” – di e con Matthias Martelli

Musiche originali dal vivo Matteo Castellan

Disegno luci Loris Spanu

Costumi Monica di Pasqua

Produzione: Teatro Stabile dell’Umbria e DOC Servizi

Regione Marche e AMAT

Con l’amichevole e preziosa collaborazione di Eugenio Allegri

Mi piace: Mi piace Caricamento...