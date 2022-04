Ultime Covid Italia: 99.848 contagi e 205 decesssi. In Sicilia 29 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 99.848 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 205 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 610.600 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 16,3%. Calano terapie intensive occupate, nove in meno rispetto a ieri, e i ricoveri ordinari, sette in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Coronavirus 15.858.442 persone, mentre le vittime salgono a 162.098. I guariti sono 14.489.444 in totale, 101.614 persone hanno superato il virus nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.206.900 le persone positive al covid-19, 1.379 in meno di ieri.

IN SICILIA. Sono complessivamente 7.034, su 36.476 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, anche se la Regione fa sapere che 600 sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola sono 127.549 (6.236 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 13.841, mentre dei 29 decessi riportati oggi (10.406 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 7 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 895, mentre si trovano in terapia intensiva 48 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.677 a Palermo, 1.540 a Catania, 1.054 a Messina, 473 a Ragusa, 688 a Trapani, 836 a Siracusa, 333 a Caltanissetta, 753 ad Agrigento e 280 a Enna.

