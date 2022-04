Ultime Covid Italia: 66.535 contagi e 144 decessi. In Sicilia 19 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 66.535 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 aprile 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 144 morti. Sono stati eseguiti 442.029 tamponi, il tasso di positività è al 15,05%. In lieve aumento i ricoverati con sintomi, 24 in più di ieri per un totale di 10.102, mentre sono in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, 9 in meno di ieri per un totale di 462. Sono 160.546 le vittime e 15.173.707 le persone contagiate da inizio pandemia. Il totale dei guariti tocca la soglia dei 13.763.554 (+70.946) mentre sono 1.249.607 le persone attualmente positive (-3.449).

IN SICILIA. Altre diciannove vittime e 4.448 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 32.381 tamponi effettuati. L’indice di positività è 14,9%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...