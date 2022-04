Ultime Covid Italia: 64.951 casi e 149 decessi. In Sicilia 19 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 64.951 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 aprile 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 149 morti. -91 ricoverati, -29 in terapia intensiva,+438.375 tamponi, tasso positività al 14,8%. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 161.336 mentre, complessivamente, i casi di Covid sono 15.533.012. Gli attualmente positivi sono 1.227.662.

IN SICILIA Altre diciannove vittime e 3.747 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 27.431 tamponi processati. Il tasso di positività è 14%. Il totale delle vittime in Sicilia dall’inizio della pandemia è 10.328.

