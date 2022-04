SAC, aeroporto Catania: eletta nuova governance e approvato bilancio 2021

Facebook



Shares

L’assemblea dei soci della SAC S.p.A. ha eletto all’unanimità la nuova governancedell’Aeroporto di Catania. Dopo tre anni vengono rinnovati i vertici della società di gestione dello scalo etneo, con una nuova composizione del consiglio di amministrazione che vede la riconferma dell’Amministratore delegato.

Nico Torrisi, che guida la SAC dall’ottobre 2016, ha infatti ottenuto la fiducia dell’intera Assemblea, che lo ha voluto nuovamente a capo dell’aeroporto di Catania.

Sono stati eletti anche il nuovo presidente Giovanna Candura, già vice Presidente della Societàe i consiglieri di amministrazione Marco Romano, Maria Elena Scuderi, e Carola Parano.

All’Assemblea dei soci che ha eletto il nuovo CdA e approvato il bilancio di esercizio 2021, erano presenti per la Camera di Commercio del Sud-Est il presidente Pietro Agen, per il Comune di Catania l’assessore Sergio Parisi, per la Città metropolitana di Catania il commissario Federico Portoghese, per IRSAP il commissario ad acta Giovanni Perino.

I soci, così come gli amministratori e il collegio sindacale uscenti, hanno ringraziato calorosamente il Presidente Sandro Gambuzza per l’impegno profuso nel corso del suo mandato, nonché per l’equilibrio e la competenza dimostrati anche durante un periodo particolarmente delicato quale quello della pandemia, che ha messo a dura prova il comparto aeroportuale.

Il nuovo CdA di SAC è quindi così composto:

Giovanna Candura– Presidente

Nico Torrisi – Amministratore delegato

Marco Romano– Consigliere

Maria Elena Scuderi– Consigliere

Carola Parano– Consigliere

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio sindacale che risulta così composto:

Presidente: Saverio Romano designato dal Ministero dell’Economia

Sindaci effettivi:

Carmelina Volpe

Salvatore Maurizio Dilena designato dal Ministero delle Infrastrutture

In occasione del rinnovo della governance SAC, il presidente uscente, Sandro Gambuzza ha voluto commentare i tre anni di mandato appena conclusi:

“E’ stato un triennio ricco di sfide, che ho affrontato con la consapevolezza di essere parte di una squadra coesa e mirata al raggiungimento di importanti risultati. La pandemia ci ha messi a dura prova, ma siamo riusciti a lavorare in sintonia e a essere di supporto al territorio siciliano, che tanto ha bisogno di infrastrutture efficienti e moderne. In quest’ottica, ritengo che la continuità gestionale garantita dalla riconferma dell’amministratore delegato sia volano di ulteriore sviluppo e successo. Desidero ringraziare tutti per avermi supportato in un mandato che rimarrà tra le esperienze più gratificanti della mia carriera lavorativa. Alla nuova governance porgo i miei migliori auguri per il prossimo triennio”.

La nuova presidente ha raccolto l’augurio e ha voluto sottolineare la continuità nella gestione dell’azienda.

“In questi anni, da componente del Cda della SAC ho vissuto un’esperienza importante che mi ha molto arricchita. È stato estremamente stimolante lavorare in armonia, con obiettivi chiari e condivisi dai soci e farlo all’unisono, con l’unico intento di fare crescere l’aeroporto e, con questo, tutto il territorio regionale. Abbiamo toccato i dieci milioni di passeggeri e affrontato una dura pandemia, con spirito di gruppo, nell’unico interesse dell’azienda. Non è stato semplice, ma siamo riusciti non solo a superare l’emergenza ma anche a gettare le basi per un’ulteriore crescita futura. Raccolgo il testimone di un grande presidente che ha dimostrato ogni giorno dedizione, equilibrio e forte senso di responsabilità. Ringrazio dunque Sandro Gambuzza nonché l’amministratore delegato, Nico Torrisi, con il quale potremo proseguire una proficua collaborazione”.

Curriculum presidente e amministratore delegato SAC

PRESIDENTE

Giovanna Candura

Nata a Caltanissetta il 16 giugno del 1955

Dottoressa in Lettere classiche, già Assessore regionale per l’industria e l’energia, Assessore del Comune di Caltanissetta, con delega alla Pubblica istruzione e alla Cultura, Consigliere capogruppo al Consiglio provinciale di Caltanissetta e delle commissioni Unione Province siciliane (Urps) e Unione delle province italiane (Upi). Attualmente è Commissario straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Nico Torrisi

Nato a Catania il 18 novembre del 1971.

Dottore commercialista, imprenditore in diversi settori, tra cui quello alberghiero e quello farmaceutico, è presidente di Federalberghi Sicilia.

Attualmente è presidente dell’AdvisoryBoard Territoriale Sicilia di UniCredit e consigliere di Unicredit SpA.

BILANCIO 2021

Nel corso della seduta odierna, l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2021, che si è chiuso con un utile di esercizio di 20,272 milioni di euro al netto delle imposte, con una crescita del 225% per centorispetto all’anno precedente.

L’EBITDA (margine operativo lordo) si attesta a 35,873 milioni di euro

Il valore della produzione è di 83,080 milioni di euro.

INVESTIMENTI 2021

Nel corso del 2021, Sac Spa ha effettuato investimenti in autofinanziamento per 9.088.031 euro, così ripartiti:

Interventi terminal: 1.493.254 euro

Interventi Infrastrutture di volo: 3.952.308 euro

Interventi impianti e mezzi: 506.835 euro

Interventi viabilità: 1.669.386 euro

Interventi vari e di manutenzione straordinaria: 1.467.288 euro

Nel corso della seduta odierna, l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2021, che si è chiuso con con un utile di esercizio di 20,272 milioni di euro al netto delle imposte, con una crescita del 225% per centorispetto all’anno precedente.

L’EBITDA (margine operativo lordo) si attesta a 35,873 milioni di euro

Il valore della produzione è di 83,080 milioni di euro.

NUOVE INFRASTRUTTURE

Riqualifica ed ampliamento infrastrutture Area Di Movimento: Turn Pad (08 – 26 – Classe Echo) – Taxiway “A” – Nuovo Piazzale Est Apron

I lavori, già iniziati nel 2021 con ultimazione prevista nel corso del 2022, riguardano la riqualifica profonda del pacchetto strutturale della pavimentazione della TWY “A” e dell’APN TWY “A”, per garantire il mantenimento dei requisiti di regolarità/portanza previsti dal regolamento vigente. L’intervento riguarda la demolizione dell’attuale pavimentazione, la costituzione dei nuovi strati di sottofondo e la realizzazione della sovrastruttura in pavimentazione rigida, a questi si aggiunge la realizzazione di un sistema di captazione di acquee per preservare il nuovo pacchetto.

Lavori di realizzazione nuova strada di collegamento viabilità aeroportuale a nuova stazione ferroviaria rfi e opere connesse

L’intervento è scaturito con la finalità di collegare la viabilità aeroportuale con la nuova fermata ferroviaria attraverso la realizzazione di una bretella e un piazzale, la riqualifica di una strada esistente e l’allargamento della rotatoria d’ingresso in aeroporto.

I lavori, già ultimati, hanno consentito di favorire l’intermodalità sostenibile e l’integrazione tra treno e aereo.

Interventi presso il locale unità cinofile della Guardia di Finanza

A seguito di richieste pervenute da parte della Guardia di Finanza, sono stati effettuati interventi di finitura e riqualifica dell’edificio risalente al 2009.

Interventi di ristrutturazione edifici militari

All’interno del Comprensorio Logistico Fontanarossa di Catania, sono stati effettuati interventi di ristrutturazione degli edifici classificati come manufatti n.29 e n.130 di P.G. e loro appendici.

Ampliamento e miglioramento funzionale del terminal “C” partenze

A seguito del riadattamento dell’edificio a Terminal Partenze, avvenuto nel 2018 con un intervento di trasformazione funzionale, si è manifestata l’esigenza di un ampliamento che consentisse l’incremento della capacità ricettiva dei passeggeri, nonché la realizzazione di un nuovo nastro di carico bagagli.

Realizzazione di sopraelevazione attuali aree a parcheggio con strutture prefabbricate

Nel corso del 2021 è avvenuto il completamento della fase finale dei lavori seguita dalla messa in esercizio dell’intera infrastruttura, per una capacità totale di 2.482 posti auto di cui 49 per disabili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...