Parte a Palermo il “Laboratorio di disegno dal vero”

Giro di Sicilia: limitazioni al traffico sulla A20 domani 12 aprile

Domani, martedì 12 aprile, si svolgerà la prima delle quattro tappe del Giro di Sicilia 2022. Il percorso della giornata di snoderà per 199 chilometri, da Milazzo a Bagheria, passando anche per la s.s. 113. Per agevolare lo svolgimento della competizione sulla A20 Messina–Palermo sarà necessario...