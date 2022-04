Pantelleria: una reale Comunità energetica

Facebook



Si terrà domani sabato 23 aprile alle 17.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Pantelleria un convegno pubblico dal titolo ‘Superbonus 110 e Comunità Energetica’.

Lo scopo del convegno è di dare informazioni dirette delle disposizioni normative che riguardano questi due provvedimenti legislativi non solo alla popolazione pantesca in generale, ma soprattutto ad imprenditori, artigiani, addetti all’edilizia e commercianti.

A spiegare cosa significa comunità energetica saranno sei Senatori della Repubblica in visita istituzionale dell’Isola di Pantelleria, salutati dal Sindaco Vincenzo Campo: il Sen. Maurizio Vincenzo Santangelo, la Sen. Emma Pavanelli, la Sen. Gabriella Di Girolamo, il Sen. Agostino Santillo, la Sen. Elisa Pirro e il Sen. Gabriele Lanzi.

Ad illustrare come utilizzare questi provvedimenti a Pantelleria si alterneranno l’Assessore Angelo Parisi e il Capo Settore II, Salvatore Gambino.

Ci sarà la possibilità di fare domande da parte del pubblico ai relatori sia in Aula Consiliare che via social; infatti, si potrà assistere al Convegno in presenza fino a capienza massima della sala ed in ottemperanza delle norme Covid, ma anche online attraverso i social del Comune (Facebook, Youtube e Twitter).

