Pantelleria presente alla Bit di Milano per promuovere l’isola

Anche quest’anno l’Isola di Pantelleria sarà presente alla BIT di Milano, la più importante fiera del turismo italiana che si terrà dal 10 al 12 aprile pv.

L’Amministrazione comunale, per tramite degli Assessorati al Turismo e ai Trasporti, parteciperà insieme ai 13 partner istituzionali del progetto ‘The Best of Western Sicily’, che vuole promuovere in maniera sinergica un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali mettendo insieme diversi partner, pubblici e privati, all’interno di un’unica area espositiva (padiglione 3 stand B16\B28) realizzata e progettata dall’agenzia Feedback di Palermo in collaborazione con Telesud di Trapani.

Presente per l’Amministrazione Comunale, il Vicesindaco e detentore della delega ai Trasporti, Maurizio Caldo, accompagnato da un rappresentante del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e da vari operatori turistici locali e avrà uno spazio dedicato il 10 aprile alle 16.30 con l’incontro dal titolo ‘Pantelleria, la Sicilia che non ti aspetti’.

“La BIT continua ad essere un’opportunità ed una vetrina privilegiata per il turismo italiano e la presenza di Pantelleria, anche quest’anno, ribadisce la volontà dell’isola di crescere nell’ambito turistico e far conoscere ad una platea sempre più ampia le bellezze ed i punti di forza della Perla Nera del Mediterraneo,” dichiara l’Assessore al Turismo, Francesca Marrucci.

“La possibilità di presentare le nostre eccellenze agli operatori nazionali ed internazionali apre a nuovi target ed evidenzia un percorso di promozione territoriale fatto in sinergia con le forze del territorio, istituzionali e turistiche. L’unità di intenti in questo ambito rimane l’unica soluzione vincente.”

“Un importante appuntamento per consolidare le sinergie con l’Ente Parco e gli operatori turistici del territorio che il Comune accompagna durante i 3 giorni della fiera,” ribadisce il Vicesindaco e Assessore ai Trasporti, Maurizio Caldo. “Si tratta di un ulteriore passo di un percorso già iniziato con la campagna di promozione turistica per il nuovo volo da Napoli e che proseguirà con altre iniziative unitarie.”

