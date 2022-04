Pantelleria: l’8 aprile “Tutti insieme per pulire i fondali di Scauri”

Facebook



Shares

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pantelleria, vede la partecipazione del Parco Nazionale, di Marevivo, dei Diving e dei Pescatori panteschi ed è volta alla sensibilizzazione di studenti e cittadini

La Capitaneria di Porto di Pantelleria, guidata dal T. V. Antonio Terrone, con il Patrocinio del Comune di Pantelleria Assessorato all’Ambiente, del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, di Marevivo, delle associazioni di diving e pescatori panteschi, ha organizzato per venerdì 8 aprile alle 15,30 al Porto di Scauri una pulizia straordinaria dei fondali marini.

L’occasione per l’evento è data dalla Giornata della Cultura Marinara, nell’ambito della quale ci sarà anche un intervento di educazione ambientale a cura del biologo di Marevivo, Andrea Biddittu.

Un’iniziativa importante per un’isola che prosegue il percorso di tutela e sensibilizzazione legato a coste e mare, che vede ancora una volta le istituzioni e le associazioni locali unite allo stesso scopo. Un’occasione per scoprire il mare, i suoi tesori, ma soprattutto per prendere consapevolezza di come l’uomo sta minando gli habitat marini che hanno bisogno, ormai impellentemente, di tutela e protezione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...