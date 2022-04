Palermo: nell’area confiscata di Terra Franca nasce il primo apiario olistico della città

Facebook



Inaugurazione sabato 23 aprile

Sarà festa, sabato 23 aprile 2022, a Terra Franca per l’inaugurazione di un apiario olistico, il primo nel territorio del capoluogo. Dalle 10, nel terreno che un tempo apparteneva a mafiosi e che da alcuni anni è gestito dall’organizzazione umanitaria HRYO, con sede a Palermo, l’apiario sarà presentato alla città dopo il duro lavoro degli ultimi mesi.

Con la fondamentale collaborazione di diverse realtà, HRYO ha lavorato dal 2021 alla costruzione di una struttura collaterale e integrativa all’attività apistica: l’apiario olistico permetterà da sabato di beneficiare della salubre aria che si sprigiona da un alveare. Lo stesso aggettivo olistico, dal greco «òlos» (che significa “il tutto”), vuole indicare che la struttura si sintonizza con le cosiddette terapie olistiche – che possono essere svolte all’interno di questi apiari – in percorsi che comprendono aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali. Insomma, non si tratta semplicemente di respirare l’aria dell’alveare o di osservare come si produce il miele. L’apiario olistico è una struttura alla quale sono collegate esternamente delle arnie in modo che l’aria degli alveari vada a saturare di profumi e suoni l’ambiente interno, anche le frequenze del ronzio hanno una valenza salutare.

Gli alveari sono collegati alla struttura tramite finestrelle protette da reti. I materiali usati per la costruzione dell’apiario a Terra Franca sono il più possibile naturali per non rilasciare composti chimici volatili. Fondamentale il supporto dell’Accademia di Apiterapia – che ha svolto per i volontari un apposito corso di formazione. Sabato saranno presenti Danilo Colomela, che dal 2005 è impegnato, con la sua compagna Simona, nel centro Thar dö Ling nel territorio di Montelepre, dove sta portando avanti un progetto di permacultura per la creazione di un piccolo sistema sostenibile: all’inaugurazione racconterà tutti i passaggi del progetto. Presenti all’inaugurazione anche i due responsabili del progetto Accademia di Apiterapia: Laura Cavalli (farmacista e operatrice olistica) e Piero Milella (biologo).

Alle 10 di sabato 23 aprile Terra Franca aprirà i propri cancelli a chiunque volesse partecipare. L’evento è gratuito. A Terra Franca si accede da via Trabucco 198 (sorge nel quartiere Cruillas). Per chi lo volesse, sarà possibile restare a Terra Franca per partecipare ad un pranzo condiviso.

La realizzazione dell’apiario olistico è stata finanziata tramite il progetto Green Future, del centro buddhista Muni Gyana di Palermo, coi fondi dell’8 per mille dell’Unione Buddhista Italiana.

