Nei “I Giardini di Villa Fago” cinque eccellenze della cucina siciliana

A Santa Venerina, domani, martedì 5 aprile alle ore 20.30 presso la location “I Giardini di Villa Fago” cinque eccellenze della cucina siciliana si incontrano per un imperdibile appuntamento. L’evento “Cena a 4 mani” sarà una serata all’insegna dell’amicizia e dei sapori ricercati per far vivere un viaggio sensoriale che ricorda i profumi del mare, mantenendo viva la tradizione della terra.

A fare gli onori di casa Gianluca Lizzio, executive Chef de i Giardini di Villa Fago, accanto a lui gli Chef con la Coppola in formazione completa: Simone Strano, Giuseppe Raciti, Giovanni Grasso e Peppe Torrisi.

«Ogni tanto ritrovarci insieme in cucina come una vera brigata è piacevole – racconta Giuseppe Raciti, che quest’anno ha visto riconfermata la stella Michelin per il 2022 di Zash – certo con Simone, Peppe e Giovanni continuiamo a lavorare a stretto braccio nella nostra scuola di cucina, ma ritrovarci anche con Gianluca è un po’ come tornare indietro nel tempo».

«Siamo cresciuti insieme tra i banchi di scuola, all’alberghiero e non ci siamo più persi- fa eco Simone Strano, oggi al timone del ristorante i Faraglioni di Acitrezza – confesso che quando Gianluca ci ha proposto di fare questa serata insieme abbiamo subito detto si».

«Condividere la “cucina” e pensare a un menù che potesse raccontare le nostre singole peculiarità- gli fa eco Giovanni Grasso, che con il suo corso l’arte del sushi è riuscito a ridefinirne la vera essenza -è una bella sfida soprattutto quando ad attenderci ai tavoli saranno i critici più severi, le persone che verranno a cenare».

Un menù pensato per esaltare la straordinaria qualità e l’unicità dei prodotti, giocando con gli accostamenti e le consistenze che sapranno far vibrare anche i palati più raffinati degli ospiti. Si inizierà con un entrée del padrone di casa, per passare da una portata all’altra ad assaporare l’idea di cucina degli Chef con la Coppola, in un percorso dove ogni singolo piatto si lega perfettamente all’altro.

«È un po’ come quando organizzi una cena tra amici e ognuno porta qualcosa. Lo spirito è questo. Ritrovarsi tra i fornelli come tanti anni fa quando abbiamo iniziato– aggiunge Peppe Torrisi, chef executive del Cortile Spirito Santo a Ortigia, quest’anno menzionato dalla guida Michelin come tappa consigliata – e farlo con lo stesso spirito di allora è forse la parte più emozionante del nostro lavoro».

Tra le sorprese della serata anche la partecipazione di una giovane azienda “vulcanica” Volcano Gin, nata anch’essa dall’amicizia dei suoi tre fondatori, Diego Pollicina, Alessandro Malfitanae Stefano Lo Giudice.

«Il nostro Volcano Gin è un prodotto legato indissolubilmente al territorio, lo racconta in ogni sua essenza, come i piatti proposti dagli chef che raccontano una Sicilia ricca di sapori. Poter essere anche noi parte integrante di questa serata – racconta Alessandro Malfitana – e poterlo fare mettendo un po’ del nostro nelle loro creazioni è un’opportunità di crescita, di confronto e anche un po’ motivo di orgoglio per noi. Abbiamo concordato un piatto dove l’ingrediente sarà il nostro gin, ma non vogliamo svelare nulla. Diciamo solamente che la serata si prospetta ricca di sorprese».

« La cosa bella di questo lavoro è riuscire a sorprendere e sorprenderci sempre – conclude Gianluca Lizzio ideatore della serata e chef di casa- l’emozione c’è come è giusto che sia, perché non importa quanto tu possa essere bravo in cucina devi affrontare ogni sfida come se fosse la prima volta. L’idea è nata per regalare un momento unico a tutti gli appassionati di cibo, ma forse, è stato un regalo che abbiamo voluto fare a noi stessi, per ricordarci sempre che certe amicizie non finiscono mai, e che se si è una squadra si gioisce sempre per i successi degli altri, senza invidie e ipocrisie».

Una vera reunion tra le grandi conferme del panorama culinario che continuano a stupire non solo con i loro piatti ma con una grande lezione di vita, di amicizia e rispetto quali ingredienti fondamentali non solo in cucina ma nella grande ricetta che è la vita.

