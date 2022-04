Mobrici live oggi a Palermo e domani a Catania

Facebook



Shares

“ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR 2022” continua nei club in giro per l’Italia.

MOBRICI si esibirà live oggi, venerdì 15 aprile, a “I Candelai” di Palermo e domani sabato 16 aprile al “Ma” di Catania.

L’artista è tornato sul palco con una nuova formazione ma con la stessa voglia di sempre di condividere con il pubblico il suo mondo musicale, partendo dal suo primo album da solista e ripercorrendo i brani più importanti ed amati della sua carriera ormai quasi decennale.

“Sarà un live che porterò in quasi tutte le regioni d’Italia – racconta Mobrici – Dopo questi due anni di pandemia avevo voglia di suonare tanto e ovunque. Suonerò le canzoni che mi hanno cambiato la vita, ovvero quelle che ho scritto dai Canova in poi. Mi accompagnerà una band di musicisti che ho scelto qualche mese fa. Sarà un live elettrico, da club, come si faceva una volta e come, d’altronde, ho iniziato io tanti anni fa. Si alterneranno molti momenti diversi e credo di aver fatto di tutto per accontentare un po’ chiunque, da me, ai musicisti, a chi verrà a sentirmi. Mancano pochi giorni ormai e sto rifinendo i dettagli prima di partire. Ci vediamo dal primo aprile, finalmente, nei migliori club italiani”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...