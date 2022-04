Maxi-rissa in centro a Siracusa: 5 arresti

Facebook



Maxi-rissa nel centro storico di Ortigia, a Siracusa, fra turisti e famiglie spaventati nel giorno di Pasqua. Sei persone, alcune note alle forze dell’ordine e appartenenti a due diversi nuclei familiari, si sono affrontate in una violenta rissa in piazza Pancali, a pochi metri del Tempio di Apollo. I carabinieri hanno identificato tre 30enni, un 61enne, un 18enne e un minorenne, che armati di mazze da baseball e bastoni, sotto gli occhi attoniti e spaventati di famiglie e bambini, si sono affrontati, probabilmente per la gestione di alcune attività commerciali, causandosi contusioni e diverse ferite e danneggiando l’autovettura di uno dei contendenti parcheggiata nelle vicinanze.

Diverse pattuglie dei Carabinieri, in servizio nel centro storico di Ortigia, sono intervenute tempestivamente riuscendo a bloccare ed arrestare tutti i partecipanti alla rissa e sequestrando loro le mazze rudimentali. Gli arrestati hanno rifiutato le cure dei sanitari intervenuti sul posto, i 5 maggiorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre il minorenne è stato denunciato e affidato ai genitori.

