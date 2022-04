L’istituto “E.Fermi-F. Eredia”di Catania presente a Mediterranea Expo Bio

Facebook



Un appuntamento di grande prestigio, un evento di primo piano per tutto il mondo dell’agroalimentare. La tre giorni di “Mediterranea Expo Bio & Excellences 2022”, che si è tenuto al Maas di Catania, ha visto la partecipazione del “E.Fermi-F.Eredia” con un proprio stand. Una vetrina illustre che ha consentito all’istituto di istruzione superiore di Catania di mostrare a tutti i partecipanti e alle istituzioni politiche, sociali e imprenditoriali presenti le tante eccellenze della scuola etnea nel campo delle scienze, della produzione e trasformazione dei prodotti alimentari, della prodizione dell’olio e del vino, della biocosmesi e del campo florovivaista.

“Questo istituto- ha dichiarato la dirigente prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco- investe energie e risorse per puntare sul futuro dei nostri studenti. Vogliamo far decollare la nostra terra che, con le sue tante potenzialità ed eccellenze, può fare la differenza. La nostra presenza al salone dell’Enogastronomia e del Turismo Enogastronomico serve a rafforzare la collaborazione e la sinergia con i nostri partner oltre a dare un forte impulso di ripresa dopo l’emergenza legata alla pandemia. Un’operazione ambiziosa, ma allo stesso tempo stimolante, che abbiamo immediatamente accettato, anche come tecnico-agrario, perché abbiamo saputo incarnare perfettamente lo spirito di questa importante fiera”.

Ospite d’onore allo stand dell’istituto di istruzione superiore “E.Fermi-F.Eredia”di Catania il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha salutato studenti e professori oltre ad assaggiare alcuni dei prodotti agroalimentari della scuola etnea. Un incontro che è diventato occasione di dialogo e di conoscenza su realtà consolidate per l’istituto di istruzione superiore “E.Fermi-F.Eredia”di Catania che non ha mai fermato nemmeno di fronte alla pandemia.

