Venerdì 8 aprile, alle ore 10,00, gli imprenditori del settore turistico ricettivo sono chiamati a raccolta, nella sede della Biblioteca Comunale a Menfi, per il convegno “La Rinascita dei territori: Legge Regionale di Riforma del Turismo in Sicilia”. L’Assessore al turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina, illustrerà in anteprima le novità e le modifiche sul nuovo inquadramento legislativo che interesserà il settore.

Al convegno, moderato dalla giornalista Stefania Renda, prenderanno parte Marilena Mauceri, sindaco del Comune di Menfi e presidente della Rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belìce, Franco Valenti, presidente del GAL Valle del Belìce. Interverranno anche operatori privati, culturali, pubblici. Nel contesto dell’evento si raccoglieranno le aspettative delle imprese del comparto ricettivo, degli operatori turistici, ed ancora sarà un modo per raccontare alcune best practices sul turismo legato ai borghi e alle reti museali. Tra questi relazioneranno: Alessandro La Grassa, direttore del GAL Valle del Belìce, Giampiero Cappellino, project manager del Club di Prodotto Terre della Valle del Belìce, Antonio Marino, presidente provinciale Federalberghi-Trapani, Toti Piscopo, presidente sezione turismo e nautica Sicindustria Palermo.

Saranno previsti gli interventi di: Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Giuseppe Maiorana, presidente della Rete Museale e Naturale Belicina.

Il convegno “La Rinascita dei Territori: Legge Regionale di Riforma sul Turismo” è inserito all’interno del progetto “Terre della Valle del Belìce”, finanziato dal GAL Valle del Belìce nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 – Piano di Azione Locale “Valle del Belìce 2020” – Misura 16 – Sott. 16.3 – Azione 1 | Bando GAL 43922 del 16/03/2020. L’organizzazione è a cura del Club di Prodotto Terre della Valle del Belìce e della Rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belìce, in collaborazione con il Comune di Menfi, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

Un tavolo istituzionale per le politiche turistiche che vedrà la creazione di poli locali al cui interno lavoreranno, in sinergia, soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo condiviso di fare del turismo il motore autentico di crescita e di rilancio della Valle del Belìce.

