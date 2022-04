In Sicilia nuovi casi Covid in calo, in crescita ricoveri e decessi

Facebook



Shares

Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Sicilia ma aumentano ricoveri e ingressi in terapia intensiva. E’ quanto emerge dai dati del dipartimento della Protezione civile, diffusi dall’ufficio Statistica del Comune di Palermo. Nella settimana appena conclusa – spiegano da Palazzo delle Aquile – si è registrata una nuova diminuzione del numero dei nuovi positivi. La situazione ospedaliera è, invece, leggermente peggiorata anche questa settimana: sono aumentati i ricoveri ordinari e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Nuovamente in aumento anche il numero delle persone decedute”. In particolare nella settimana appena conclusa i nuovi positivi nell’Isola sono 39.286, il 14,4 per cento in meno rispetto alla settimana precedente.

E’ diminuito anche il rapporto tra tamponi positivi ed effettuati, passato dal 18,6 al 17,6 per cento. Gli attuali positivi sono diminuiti del 18,4 per cento, passando da 229.157 a 187.062, 42.095 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 186.020, ossia 42.144 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1.042, di cui 65 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 49 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono rimasti invariati).Nella settimana appena conclusa si sono registrati 37 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 2,8 per cento in più rispetto ai 36 dei sette giorni precedenti). Il numero dei guariti (793.966) è cresciuto di 81.340 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’80,1 per cento (74,9 per cento domenica scorsa).

Le persone decedute segnalate nella settimana sono 150 (23 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le vittime sono 10.137, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1 per cento (come la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,6 per cento degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1 per cento). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 7.005 a 39.286 (+460,8 per cento), i ricoverati da 1.127 a 1.042 (-7,5 per cento), i ricoverati in terapia intensiva da 152 a 65 (-57,5 per cento), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 69 a 37 (-46,4 per cento), i decessi da 114 a 150 (+31,6 per cento).

Mi piace: Mi piace Caricamento...