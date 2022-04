Il pianista Alexander Kobrin domani al Politeama Garibaldi di Palermo

Facebook



Shares

E’ stato definito dalla BBC il Van Cliburn dei nostri tempi e si colloca fra gli interpreti di primissimo piano al mondo. Il pianista Alexander Kobrin sarà protagonista del concerto di domani martedì 26 aprile, alle 20.45, al Politeama Garibaldi di Palermo per l’Associazione Siciliana Amici della Musica.

In programma Beethoven (Sonata op.31/3 E flat major), Fryderyk Chopin (Berceuse op.57, Barcarolle op.60), Sergej Rachmaninov (Variazioni su un tema di Corelli).

Nato a Mosca, classe ’80, ha iniziato da bambino, a soli 5 anni, a studiare il pianoforte alla celebre Scuola Speciale di Musica Gnessin, perfezionandosi successivamente al Conservatorio Tchaikovsky con Tatiana Zelikman e Lev Naumov.

Nel 2005 ha vinto il primo premio al Concorso Van Cliburn, dopo aver ottenuto lo stesso riconoscimento ai Concorsi Busoni di Bolzano, a Glasgow e all’Hamamatsu. Da allora prende il via una carriera costellata di successi, con collaborazioni con orchestre prestigiose come la New York Philarmonic, la Tokyo Philarmonic, la Russian national orchestra, la Berliner Symphony, la Birmingham Symphony, la Bbc Symphony.

L’interprete ha tenuto recital all’Auditorium del Louvre e alla Salle Gaveau di Parigi, alla Wigmore Hall di Londra , alla Philarmonia di Berlino, all’Herkulesaal di Monaco, alla Sala Grande del Conservatorio di Milano, all’Avery Fischer Hall di New York. Il Gramophone Magazine ha descritto il suo stile musicale memorabilmente personale ed elegante e ipnotico. Molti critici lodano il suo tocco delicatissimo e la sua capacità di valorizzare tutte le sfumature di colore creando contrasto e illuminando le tensioni tra luce e ombra, vivacità e malinconia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...