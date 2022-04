I.T.S Catania presente al Salone dello Studente

Facebook



L’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile presente con il proprio stand alla tre giorni del “Salone dello Studente” che fino al 29 aprile si svolgerò negli spazi del Maas di Catania.

“Non potevamo assolutamente mancare ad un evento di tale portata- spiega la Vice Presidente dell’ITS di Catania Brigida Morsellino- dialogare con gli studenti che si stanno per diplomare vuol dire far conoscere a tantissimi ragazzi e ragazze grandi opportunità di vita e importanti sbocchi professionali. L’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile si focalizza su un percorso tecnico altamente specializzato basato sull’innovazione e la crescita. Una formazione in continua evoluzione come richiesto con sempre maggior frequenza- conclude il Vice Presidente ITS Catania-. Lavorare e studiare, creando un sistema duale, che oggi va diffuso in modo capillare”. Ospite dell’ITS di Catania a questa prima giornata di orientamento alle scelte dei percorsi universitari e post diploma l’Alis Team Manager Sviluppo, Relazioni Esterne e Public Affairs coordinatore Alis Accademy Nicolò Berghinz che nel corso dell’incontro con gli studenti ha ribadito “la capillarità del sistema logistico che oggi rappresenta l’Alis con obiettivi precisi quali la digitalizzazione, la formazione, lo sviluppo territoriale, l’internazionalizzazione e la sostenibilità economica, ambientale e sociale. L’Alis possiede una filiera della logistica a 360° che mette insieme società di autotrasporto, compagnie di navigazione e compagnie ferroviarie, spedizionieri, autorità portuali ed enti pubblici. Un panorama completo con innumerevoli opportunità di lavoro nel campo del trasporto e della logistica”.

