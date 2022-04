I.T.S Catania, bilancio della tre giorni del Salone dello Studente

Facebook



Eccellenza, formazione e costanza per accettare sfide sempre più grandi ed impegnative. Si è conclusa stamattina la tre giorni del “Salone dello Studente” che si è svolta negli spazi del Maas di Catania. L’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile, presente a questo appuntamento con un proprio stand, ha mostrato a centinaia di studenti, che si stanno per diplomare, grandi opportunità di vita e importanti sbocchi professionali basati sull’innovazione e la crescita.

“Il nostro bilancio è estremamente positivo- spiega la Vice Presidente dell’ITS di Catania Brigida Morsellino- nel corso di questi tre giorni abbiamo dialogato con tanti ragazzi rispondendo alle loro tante domande e mostrando cosa l’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile può dare loro, in termini di opportunità, a 360°. Da tempo lavoriamo proficuamente con aziende e istituzioni nazionali per realizzare un collegamento saldo tra formazione e mondo del lavoro. E’ fondamentale, quindi, sviluppare ulteriormente questo “trade union” per capire come qualificare adeguatamente quello che sarà il personale del domani. Oggi gettiamo nuove basi per un percorso continuo che porterà moltissimi ragazzi e ragazze a trovare una precisa collocazione nel mondo futuro. Prendere coscienza e confrontarsi con giovani provenienti da realtà così diverse tra loro- prosegue Morsellino- può servire a completare quel sistema duale, fatto di lavoro e studio, che oggi va diffuso in modo capillare”.

Tanti gli ospiti dell’ITS di Catania che si sono alternati in questa tre giorni di orientamento alle scelte dei percorsi universitari e post diploma.

Tra loro il 27 aprile l’Alis Team Manager Sviluppo, Relazioni Esterne e Public Affairs coordinatore Alis Accademy Nicolò Berghinz.

L’indomani a salite in cattedra sono stati l’Amministratore delegato ed Agente Marittimo della Grimaldi Catania s.r.l. Giuseppe La Mendola; il dottor Mauro Nicosia di Europea Servizi Terminalistici e il dottor Aldo Randazzo della Nicolosi Trasporti.

Per la giornata conclusiva a parlare agli studenti sono stati il Marine HR Director Institore Grimaldi Group Dottor Marcello Pica e il Responsabile Personale e Comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist dottor Tiziano Minuti.

