Favara, figlio e madre trovati morti in casa. Si indaga per omicidio

Non è morta per un infarto ma per un colpo di pistola, l’anziana madre il cui corpo è stato ritrovato ieri in un appartamento di via Bachelet, a Favara, nell’Agrigentino. Nella stessa casa anche il corpo del figlio cinquantaduenne che si era tolto la vita sparandosi con un revolver detenuto illegalmente.

In un primo momento si era pensato che la donna avesse avuto un infarto alla vista del cadavere del figlio ma adesso la procura di Agrigento, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, indaga per omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

A dare l’allarme, nel tardo pomeriggio di ieri, era stato un vicino di casa che aveva sentito un colpo di pistola. I due corpi sono stati trovati dall’altro figlio.

