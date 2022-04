Domenica, la Mala Pasqua di Verga torna nel racconto filmico

Facebook



Domani, domenica 17 aprile alle ore 21, in occasione della Pasqua 2022 , la Manifestazione Ufficiale Verga100.it, dedicata al Centenario dello Scrittore siciliano continua il suo programma portando online, sulle piattaforme di facebook e youtube, la nuova trasposizione della Cavalleria Rusticana, scritta e diretta dal regista Lorenzo Muscoso, originario di Vizzini, luogo natio del letterato e location di ambientazione delle sue opere più importanti.

L’opera è la riproduzione filmica dello spettacolo teatrale realizzato negli scenari originari della novella animati dalla cittadinanza che ha partecipato alle riprese, dalla chiesa del Calvario e dall’Osteria Santa Teresa – luogo del lancio della sfida – all’antico Borgo Cunziria, dove i due protagonisti si sfidano a duello. Il progetto porta in scena un realismo nuovo, non solo includendo gli abitanti del posto, ma scegliendo come protagonisti, attori che hanno origini proprio negli ambienti narrati dal novelliere – Alfio (Paolo Randello) è realmente licodiano, e Turiddu (Massimo Laferla), proviene dal calatino. Il film odierno rappresenta la versione ufficiale del dramma, a distanza di 40 anni da quella di Franco Zeffirelli con Placido Domingo e Renato Bruson, che girò nei medesimi posti, oggi rivalutati grazie a un impegno di Muscoso e all’intera produzione verista promossa in questi anni dalla Dreamworld Pictures e Festival Verghiano.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dai vari connazionali all’estero da sempre rimasti legati alle tradizioni e costumi isolani che avranno così l’occasione di rivedere a una delle opere più rappresentative siciliane e tra le più famose al mondo. Tra i messaggi sopraggiunti sopraggiunti vi sono quelli di Giuseppe da Melbourne Connie e Nelly dell’Argentina, Giovanni da New York Joe dal New Jersey, Tony dal Texas, Christy dal Canada, Michele dal Brasile, Lidia dal Belgio, Franco dalla Svizzera, Mario da Londra, Antonella da Parigi. La Sicilia raccontata in questo film è quella delle prime migrazioni verso i Paesi d’oltreoceano, dalle quali vennero fuori tutta una generazione di grande personalità che si affermarono in campi diversi e in particolare a Hollywood, divenendo vere e proprie icone, come Frank Capra, Liza Minnelli, Frank Sinatra, Joe Pistone, Angelo Badalamenti, e più tardi John Travolta, Al Pacino, Lady Gaga, Martin Scorsese (che cita l’opera anche in Toro Scatenato).

Una poetica verghiana parallela, per molti aspetti, affine al ritratto sociale di John Steinbeck (Premio Nobel 1962), che ritrae con assoluto realismo uno degli affreschi sociali più intensi e drammatici degli Stati Uniti. Nell’attesa di quelle che saranno le prossime attività della Manifestazione, che vedranno le rappresentazioni verghiane, non resta che collegarsi al sito Verga100.it per assistere a questa nuova suggestiva visione. Trailer : youtu.be/pYMjF0L5dUw

