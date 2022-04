Domani a Palermo “Notte Glamour con i Medea e il sax di Gerardo Vitale

Facebook



Nuovo appuntamento con La Notte Vola, brand di eventi fondato nel 2015 da Luigi Cortina che ha scelto il salone delle feste del Circolo Unificato di piazza Sant’Oliva, 25 a Palermo, per la sua ultima produzione La Notte Glamour. Domani sabato 9 aprile, dalle ore 20, dopo la cena a base di pesce, prenderà il via il live show presentato da Vincenzo Canzone, voce ufficiale de La Notte Vola, con la musica dei Medea ed il sax di Gerardo Vitale. Lo show sarà completato dalle coreografie di Giulia Novelli di “It’s time to show” e l’esibizione di quattro ballerine, che con la loro leggiadria e movimenti sinuosi faranno rivivere, lo sfarzo e la magnificenza della location. Info su costi e prenotazioni 3421076311.





Cosa è La Notte Vola

La Notte Vola è un’organizzazione di cene spettacolo e show itineranti in varie strutture ristorative e alberghiere. Si rivolge ad un pubblico che ama seguire i live e le serate disco. Tra i suoi format di successo “Quelli della Notte Vola”, composto dal dj Maurizio Garsia, dal vocalist Vincenzo Canzone, dal sax di Gerardo Vitale e le percussioni di Cristian Vinci. Tante le tappe e le serate organizzate, che hanno coinvolto migliaia di persone che si ritrovano nella pagina Fb. Durante la pandemia, La Notte Vola ha firmato la produzione della canzone e del video clip Sarà Stupendo eseguito dalla cantante Kenya.





Chi sono i Medea

La band dei Medea, è stata fondata da Simone Coffaro nel 2001, a San Giovanni Gemini, un piccolo paesino della provincia di Agrigento, in Sicilia. Tra le tappe più importanti nei 20 anni di carriera, la partecipazione per ben due volte alla Festa mondiale della musica di Parigi, i concerti a Nizza e in giro per l’Italia. Da sei anni la formazione è composta da: Domenico Cacciatore (musicista anche dei Tinturia), Giuseppe Zito alla tastiera, Gaspare Costa alla batteria e Sergio Raia alla chitarra. Tra le ultime collaborazioni quella con Ivano Zanotti, direttore artistico di Loredana Bertè.

Il sassofono di Gerardo Vitale

Diplomato in sassofono classico, Gerardo Vitale si è formato in musica jazz alla Saint Louis College of Music di Roma. Ha collaborato con gli Ottoni Animati, con la Minutella & Lab Orchestra, e in televisione e teatro con Pippo Baudo, Ivana Spagna, Paolo Belli, Sagi Rei, Mario Venuti, Lello Analfino, Mario Incudine, con il gruppo musicale Gira&Rigira, band portante del programma televisivo Sicilia Cabaret e della band della cantante palermitana Daria Biancardi.

