Critolao, il sarto più famoso della Sicilia romana che vestiva Cicerone

Di Santi Maria Randazzo

Gaius Licinius Verres ( Verre) venne nominato Pretore di Sicilia nel 73 a.C. ed usufruendo di una imprevista proroga del suo mandato dovuta alla situazione particolarmente grave determinata dalla rivolta di Spartaco nel corso della quale il console Quinto Arrio, che era stato designato come suo successore quale Pretore in Sicilia morì, rimase in carica fino al 71 a.C.. Verre che viene ricordato dalle cronache storiche come il politico e magistrato di Roma più corrotto e avido del suo tempo, venne sottoposto ad un processo dal Senato Romano per gli abusi, le violenze e le depredazione consumate a danno dei Siciliani ed il suo accusatore, per conto dei cittadini di Etna-Inessa e Leontini fu Cicerone.

Le famose “ Verrine” non sono altro che le orazioni che Cicerone pronunciò per sostenere le accuse documentate contro Verre di cui abbiamo parlato nel nostro recente articolo “ Le notti brave del Pretore Verre a Motta Santa Anastasia”, ovvero l’antica Etna-Inessa, luogo in cui Verre amava svernare anche all’epoca giacché era la sede di uno dei sei “ Conventus”, ovvero una delle sei sedi di tribunali amministrativi della Sicilia ed anche sede privilegiata da Verre perché integrata nel territorio metropolitano di Catina, la più romana delle città siciliane.

Ma torniamo a Critolao il più famoso sarto siciliano. E’ lecito, dopo aver contestualizzato il periodo storico di cui ci occupiamo, chiedersi in base a quali elementi ed informazioni storiche possiamo sostenere la fama di Critolao in Sicilia, quale miglior sarto, negli anni che vanno dal 73 al 71 a.C.: ebbene per rispondere a tale domanda ci viene incontro ancora una volta Nino Marinone che nei suoi scritti si è occupato delle vicende e dei personaggi della Sicilia sotto la Pretura di Verre.

Nino Marinone ci informa infatti che Verre si faceva confezionare i vestiti esclusivamente da Critolao che viene indicato come un cittadino di Etna-Inessa. Non nutrendo alcun dubbio che Verre era nella condizione di scegliere il meglio delle cose di Sicilia … abbia scelto il miglior sarto che vi era in quel tempo nell’isola: Critolao !

