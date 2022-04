Chiude in Sicilia “Uno, nessuno e centomila” con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina

Facebook



Shares

In Sicilia hanno debuttato al Teatro Garibaldi di Giarre il 6 e 7 novembre scorso, in Sicilia hanno fatto tantissime repliche che hanno dato la possibilità al pubblico siciliano di poter applaudire questa accattivante riduzione dell’originale.

Protagonisti Pippo Pattavina e Marianella Bargilli che interpreta tutti i ruoli femminili e tre attori che interpretano tutti quelli maschili.

Le musiche dello spettacolo sono originali di Mario Incudine, la regia affidata ad Antonello Capodici.

E in Sicilia tornano dopo il grande successo riscosso in tutta Italia per il gran finale di tournée sabato 23 e domenica 24 aprile nella prestigiosa cornice del Teatro Pirandello di Agrigento.

“Penso che ormai tutti sappiano quanto io sia particolarmente legata alla Sicilia – racconta la protagonista Marianella Bargilli- è una terra che amo da sempre, meta di tournée, sinonimo di vacanza, di spensieratezza. È una terra forte, genuina, bellissima, generosa, accogliente con un pubblico abituato ad andare a teatro. Nella terra di Pirandello abbiamo debuttato, un debutto fortunato e lì è giusto chiudere la tournée per quest’anno. Lo faremo al teatro Pirandello di Agrigento il 23 e 24 aprile… meglio di così!- conclude Bargilli.

Appuntamento quindi sabato 23 e domenica 24 aprile Teatro Pirandello Agrigento con Uno, Nessuno e Centomila lo spettacolo che rappresenta il punto più alto della riflessione di Luigi Pirandello sulla società e l’individuo, l’essere e l’apparire, la natura e la forma da lui stesso definito “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita.

Uno, nessuno e centomila con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina

Regia di Antonello Capodici

Musiche originali di Mario Incudine

Produzione Associazione progetto teatrando

-ATA Carlentini

Mi piace: Mi piace Caricamento...